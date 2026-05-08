Trump invoca papel del Ejército en II Guerra Mundial para seguir siendo "el más dominante"

"Al celebrar los 250 años de la independencia estadounidense, honramos su legado asegurando que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo las más dominantes del mundo, listas para salvaguardar nuestra soberanía, enfrentar cualquier amenaza y preservar la llama de la libertad", dijo Trump en su cuenta de Truth Social con motivo del 81 aniversario del Día de la Victoria.

El mandatario estadounidense alabó el "poderío" de las Fuerzas Armadas y sus aliados en el fin de "la tiranía y el mal" en Europa, con la caída de la Alemaniza nazi, y honró a los 250.000 estadounidenses fallecidos y a "los millones de almas inocentes que padecieron horrendas atrocidades y perdieron la vida a manos del nacionalsocialismo".

"Su heroico sacrificio nos recuerda que las sagradas libertades que valoramos se forjan en el sacrificio y deben ser defendidas intensamente, tanto en el país como en el extranjero", mencionó en sus palabras de conmemoración.

Trump recordó el "legendario" asalto a las playas de Normandía y la Batalla de las Ardenas y describió el 8 de mayo de 1945 como un punto de inflexión que puso fin "al férreo dominio de la Alemania nazi".

"Recordémoslos a ellos, y a los millones de almas inocentes que padecieron atroces atrocidades y perdieron la vida a manos del nacionalsocialismo", añadió.