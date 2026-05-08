Un tercer británico presenta síntomas de hantavirus, según autoridades del Reino Unido

Junto con las islas de Santa Elena y Ascensión, Tristán de Acuña, donde el MV Hondius hizo una escala en abril, forman parte del territorio británico de ultramar en el Atlántico.

Otros dos hombres británicos han dado positivo al hantavirus, de los cuales uno permanece en estado estable en Países Bajos tras ser evacuado del barco el miércoles, mientras que el otro está en cuidados intensivos tras ser llevado en avión a Sudáfrica.

Tres personas que viajaban en el crucero fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Según Oceanwide Expeditions, organizadora del viaje, unas 150 personas permanecen a bordo del crucero bajo estrictas medidas de precaución, entre ellas 19 pasajeros y cuatro tripulantes de nacionalidad británica.

Se espera que el barco llegue este sábado al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife.