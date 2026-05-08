Zelenski dice que Rusia no ha respetado en el frente su tregua unilateral por el 9 de mayo

“A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 A.M. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente”, dijo Zelenski, que denunció también diez asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de varios tipos.

Zelenski agregó que responderá a lo largo del día con la misma moneda a los rusos.

La Fuerza Aérea ucraniana registró en su canal de Telegram una actividad de drones rusos de larga distancia en el espacio aéreo ucraniano mucho menor de la habitual.

El presidente ucraniano dijo ayer por la tarde antes de que comenzara el plazo del alto el fuego unilateral declarado por Rusia que su Ejército respondería de forma simétrica a las acciones de Rusia y se abstendría de lanzar ataques a larga distancia si el enemigo cumplía con su tregua.

Zelenski ofreció a partir del 6 de mayo una tregua indefinida a Rusia que el Kremlin ignoró.