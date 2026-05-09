Ataques rusos dejan una mujer muerta y tres heridos en la región de Jersón

El comunicado precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que "a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas".

La víctima mortal, una mujer de 58 años, y un hombre, que resultó herido, se encontraban en la calle en el momento de ataque con drones contra la aldea de Nezlamne.

Además, otras dos personas resultaron heridas, respectivamente, en las localidades de Komishan y Tomina Balka por drones enemigos.

Además, resultaron dañados viviendas unifamiliares y edificios residenciales, un hospital, garajes y vehículos, indicó la Fiscalía.

Por otra parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de 51 ataques enemigos desde el inicio de la jornada.

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"El enemigo está bombardeando zonas fronterizas. Hoy, en la región de Sumy, se han visto afectados los asentamientos de Rogizne, Volfine, Korenok, Atinske, Ulanove y Kuchervka", precisa el parte de las 16.00 horas.

Además en el sector norte de Slobozhanshchina y en el de Kursk, el enemigo llevó a cabo diez ataques contra asentamientos y posiciones de defensa ucranianas y se registraron dos acciones de asalto, agrega.

Ademas, las fuerzas rusas trataron en varias direcciones de mejorar sus posiciones o realizaron ataques contra las posiones defensivas ucranianas.