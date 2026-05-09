La oposición de Burundi pide un diálogo nacional inclusivo antes de las elecciones de 2027

En un comunicado difundido a última hora del viernes, los partidos revelaron que han enviado una carta al presidente, Évariste Ndayishimiye, tras el anuncio del calendario electoral por parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de ese país de África Oriental.

Los opositores piden en su carta que el presidente impulse "un diálogo nacional inclusivo que permita examinar las irregularidades observadas durante las elecciones de 2025, garantizar el tratamiento adecuado de las apelaciones presentadas, reformar el marco institucional y jurídico del proceso electoral y restablecer la confianza de los ciudadanos y los actores políticos en el sistema electoral burundés".

"Los partidos firmantes de esta declaración consideran que, en la situación actual, la CENI, con su composición y su comportamiento actuales, no es capaz de organizar elecciones que cumplan con los estándares de transparencia y equidad exigidos", añadieron.

Así, consideraron "prematuro e inoportuno continuar con los preparativos de los próximos procesos electorales sin que se haya entablado un diálogo político inclusivo".

Entre los firmantes, se encuentran el principal rival del oficialismo, el Congreso Nacional por la Libertad (CNL), la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA), el Frente para la Democracia de Burundi (FRODEBU), el Consejo para la Democracia y el Desarrollo Sostenible en Burundi (CODEBU) y el Congreso para la Democracia y el Progreso (CDP).

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La CENI anunció este viernes el calendario electoral para los próximos comicios presidenciales, que incluye una posible segunda vuelta el 1 de junio de 2027 y en los que Ndayishimiye buscará la reelección.

Este anuncio llega en medio de un clima de tensión tras el reciente cambio en el Código Electoral, que aumentó la tasa para los candidatos presidenciales a 100 millones de francos (unos 28.566 euros), una cifra que la oposición considera "excluyente".

El presidente Ndayishimiye, de 57 años, fue designado el pasado mes por el partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), para buscar un segundo mandato de siete años.

Ndayishimiye, general del Ejército, alcanzó la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de mayo de 2020 y después de la repentina muerte en junio de ese año, por un ataque cardíaco, de su antecesor, Pierre Nkurunziza, quien gobernó el país con puño de hierro desde 2005.

Aunque el actual presidente ofreció una imagen más dialogante al principio, las violaciones de derechos humanos han seguido desde su llegada al poder, según han denunciado organizaciones pro derechos humanos.

La historia de Burundi está plagada de magnicidios, golpes de Estado, masacres de carácter étnico y una guerra civil (1993-2005) que provocó unos 300.000 muertos.