La UE no quiere "entorpecer" las negociaciones entre Ucrania y Rusia lideradas por Trump

"No queremos entorpecer la iniciativa liderada por el presidente Trump, así que estamos a la espera", dijo el portugués en declaraciones a periodistas al ser preguntado por este asunto, mientras se encontraba en Bruselas celebrando el Día de Europa.

Costa añadió, sin embargo, que la UE está dispuesta "a hacer lo que sea necesario", ya que "también debemos abordar la cuestión relacionada con la seguridad de Europa".

"Estamos hablando con nuestros amigos ucranianos para apoyarlos. Y, por supuesto, necesitamos, en el momento oportuno, mantener conversaciones con Rusia para abordar nuestras cuestiones comunes en materia de seguridad", afirmó.

El presidente del Consejo Europeo reiteró que su "principal objetivo desde el primer día es lograr una paz justa y duradera en Ucrania", motivo por el que "apoyamos a Ucrania, (...) estamos imponiendo sanciones a Rusia y (...) estamos dispuestos a participar en todas las negociaciones de paz para lograr una paz duradera".

Costa mantuvo también hoy una conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le deseó un "feliz Día de Europa" y le aseguró que "el futuro de Ucrania reside en la Unión Europea", según dijo el portugués en un mensaje en redes sociales.

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Zelenski, por su parte, señaló que abordaron asimismo los recientes pasos diplomáticos y el mencionado acuerdo, con la mediación de Estados Unidos, para llevar a cabo un intercambio de prisioneros con Rusia en un formato de 1.000 por 1.000.