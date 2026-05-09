Ocho países programaron sus vuelos para repatriar al pasaje y la tripulación del crucero

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó este sábado en rueda de prensa junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, queel dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación, así como su posterior repatriación a sus países de origen, se realice de la manera más rápida posible y en condiciones de máxima seguridad.

"El buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado. Trataremos que sea en la mayor brevedad posible", señaló.

Un avión de la Fuerza Aérea española, que trasladará a los 14 españoles y al epidemiólogo de la Organización Mundial de Salud (OMS) de África que se encuentra en el buque, está listo en Canarias para su viaje a Madrid, donde ingresarán en un hospital militar para realizar cuarentena.

Respecto a los países miembros de la Unión Europea, el ministro confirmó que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, y que en apoyo de aquellos países de la UE que no tienen disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha puesto a su disposición dos aviones y a lo largo del día de hoy se programarán los vuelos necesarios para el traslado.

En el caso de los países que no pertenecen a la UE, están confirmados y dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

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Grande-Marlaska explicó que el Mecanismo Europeo de Protección Civil está informado del desarrollo de este proceso por si en algún momento fuese necesaria su intervención para asegurar la repatriación de nacionales de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Una vez concluido el desalojo y traslado del pasaje, se procederá a repostar y avituallar el barco para que pueda continuar el trayecto hasta Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador asumirán la desinfección completa del navío.