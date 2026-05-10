Activista español de la Flotilla está bien y hoy se reunirá con su familia, según Madrid

El vuelo que transporta a Abukeshek aterriza este mediodía en el aeropuerto de Madrid y el activista "a priori, dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir, se encuentra bien", dijo Albares en rueda de prensa tras detallar que el embajador y la cónsul de España en Atenas estuvieron hablando con él en su escala hacia España.

"Tanto el embajador de España allí como la cónsul en Atenas han podido hablar con él, acompañarle en el transfer al vuelo hacia Madrid y por fin ahí, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre", apuntó Albares, quien valorado que "hoy podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos".

El responsable de la diplomacia española reiteró que la detención del activista en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito, y explicó que en Madrid, el activista podrá ser atendido por el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Directora General de Asuntos Consulares para facilitarle cualquier cosa que necesite.

El ministro recordó que el cónsul de España en Tel Aviv solicitaba diariamente ver a Abukeshek, que ha estado en huelga de hambre y los últimos días también de sed, y que la mayor parte de los días pudo tener un encuentro con él.

No obstante, en el momento de ser trasladado al aeropuerto para su deportación, el ministro relató que el cónsul español no pudo tener contacto con él, aunque lo solicitó y le llevaron directamente al avión que le embarcaba, vía Atenas.

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La defensa de los activistas había denunciado malos tratos y aislamiento del activista, pero Albares no pudo confirmar que se hayan dado esas condiciones.

El ministro de Asuntos Exteriores recordó que el Gobierno español rechazó desde el primer momento esta detención y "cualquier vínculo con la organización terrorista Hamás, cuyos atentados, muy especialmente el del 7 de octubre, he condenado personalmente" y recordó que durante la vista judicial no hubo "ningún elemento" que lo indicara.

Albares afirmó que desde el primer momento contactó con su homólogo israelí y el Ministerio de Asuntos Exteriores se movilizó a todos los niveles para dar asistencia consular y poder verle y atenderle todos los días, y también contactó con el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, dado el caso de Ávila, y con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y el Ministro de Asuntos Exteriores griego, "para que ejercieran buenos oficios en este caso".

En cuanto al brasileño Thiago Ávila, también miembro de la Flotilla Global Sumud y que estaba asimismo retenido y en huelga de hambre, se encuentra en Egipto a la espera de volar rumbo a Brasil con escala en Etiopía, explicaron a EFE este domingo sus abogados de Adalah, el centro legal pro derechos humanos que le representó en Israel.