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10 de mayo de 2026 a la - 08:10

El director de la OMS destaca la colaboración de España en el desembarque del Hondius

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Granadilla (España), 10 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, destacó este domingo la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Por EFE

En un mensaje publicado este domingo en la red social X, Tedros comunicó el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius, y aseguró que expertos en tierra colaboran con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica de los afectados y coordinan vuelos chárter con el Ministerio del Interior.

Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. "Juntos", aseguró.

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife (Atlántico) y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros están siendo llevados en lanchas hasta el puerto, para después ser trasladados en autobús hasta el aeropuerto, que está apenas a una decena de kilómetros.

Los primeros en abandonar el barco fueron catorce españoles y un epidemiólogo de la OMS en África que subió al crucero en Cabo Verde.