El Hondius se acerca al puerto de Granadilla donde fondeará para desembarcar al pasaje

Las luces del buque, que transporta a unas 144 personas, ya son perceptibles desde las infraestructura portuaria, donde le espera un amplio dispositivo sanitario y de protección civil para facilitar el desembarco del pasaje.

El barco viene escoltado por una patrullera de la Guardia Civil y otra de Salvamento Marítimo y se ha quedado fondeado como a una milla del puerto de Granadilla.

Fuentes portuarias han informado a EFE que la operativa de entrada, desembarco y traslado del pasaje comenzará sobre las seis de la mañana, hora local canaria.