Francia repatriará hoy en un vuelo sanitario a cinco franceses presentes en el MV Hondius

Los cinco serán puestos a su llegada a Francia "en cuarentena en un hospital durante 72 horas, el tiempo necesario para una evaluación completa", antes de organizar "un regreso a sus domicilios, en aislamiento durante 45 días y con un dispositivo de vigilancia adaptado", según el comunicado.

Las autoridades francesas siguen "con atención" la situación del crucero, en coordinación estrecha con las autoridades españolas y neerlandesas, así como con la Unión Europea y bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio francés de Exteriores coordina con España la evacuación de los cinco ciudadanos franceses, al tiempo que mantiene contacto regular con ellos para proporcionar asistencia médica y psicológica si fuera necesario.

A su llegada a Francia, el Ministerio de Sanidad tomará el relevo de la operación. La Agencia Regional de Salud (ARS) de Île-de-France (región de París) organizará la recepción de los pasajeros, considerados por la OMS como contactos de "alto riesgo".

Las agencias regionales de salud realizarán un seguimiento de las personas que han estado expuestas al hantavirus pero asintomáticas en sus respectivas regiones de residencia. Este control incluirá un contacto inicial, seguimiento regular durante seis semanas (periodo máximo teórico de incubación) y recomendaciones sanitarias específicas.

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En caso de aparición de síntomas, las personas monitorizadas pasarán inmediatamente a la categoría de caso sospechoso y serán integradas en el circuito especializado de Riesgos Epidémicos y Biológicos (REB), que prevé evaluación médica especializada, aislamiento hospitalario, vigilancia clínica y pruebas diagnósticas.

Por el momento, ningún caso confirmado ha sido registrado en territorio francés. Sin embargo, las autoridades han puesto en marcha varias operaciones preventivas de rastreo de contactos para identificar posibles personas expuestas durante vuelos internacionales.

En particular, ocho ciudadanos franceses no vinculados al crucero fueron identificados como contactos de un caso confirmado en el vuelo del 25 de abril de 2026 entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo, en el que fue trasladada una ciudadana neerlandesa, que finalmente falleció, al igual que su marido, quien murió unos días antes en el barco.

Tras la aparición de síntomas leves en una de estas personas, se aplicaron medidas de aislamiento y se realizaron pruebas diagnósticas, cuyos resultados fueron negativos hasta el 8 de mayo, según el comunicado.

Durante su travesía por el Atlántico Sur, el crucero neerlandés sufrió un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.