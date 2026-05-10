Peruanos afectados por bloqueos en Bolivia se elevan a 405

En un comunicado de prensa, la Cancillería indicó que el Consulado General del Perú en La Paz viene realizando un "estrecho seguimiento de la situación" y continua brindado todo el apoyo a los peruanos afectados, cuyo número asciende a 405 personas, frente a los 282 contabilizados hasta el viernes último.

Anunció que viene realizando gestiones con el ministerio de Defensa a fin de evaluar una evacuación coordinada de los peruanos afectados desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta la fronteriza Juliaca, en la región peruana de Puno.

Igualmente, reiteró que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de La Paz permanecen atentos a los requerimientos de sus ciudadanos y brindó un número telefónico de emergencia (591-70164657) y un correo electrónico (consulperu-lapaz@rree.gob.pe) que permanecen activos las 24 horas.

El viernes pasado, la Cancillería de Perú informó que alrededor de 200 personas varadas en Bolivia eran estudiantes de los colegios de las sureñas ciudades peruanas de Cusco, Arequipa y Puno.

El consulado había gestionado alojamiento y alimentación para sus connacionales, de los que aseguró que "se encuentran a buen recaudo" en instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni.

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La Central Obrera Boliviana (COB) ha liderado esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia que están en La Paz desde el lunes.

La protesta de la COB está respaldada por sectores campesinos que iniciaron el miércoles bloqueos de carreteras en el altiplano de La Paz para exigir la renuncia del presidente, lo que ha afectado a los desplazamientos hacia el interior del país y hacia Perú y Chile.