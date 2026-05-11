Berlín dice que Moscú conoce a interlocutores en Europa tras propuesta sobre Schröder

"También para la parte rusa existe un entorno de mediadores claramente definido" y, en este sentido, "Rusia sabe muy bien quiénes son sus interlocutores en Europa" en caso de que desee seriamente negociaciones, declaró en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo alemán, Sefan Kornelius, al tiempo que apuntó a la ausencia de señales sustanciales por parte de Moscú en esa dirección.

Agregó que estos interlocutores definidos cuentan con el apoyo de todas las partes en conflicto, al tiempo que invitó a reconocer "el intento de división" que se esconde tras según qué sugerencias.

"Por eso no me pronuncio aquí sobre personas concretas ni sobre propuestas, sino que establezco el marco en el que deben desarrollarse esas negociaciones. De lo contrario, estas negociaciones no serán fructíferas", añadió.

Señaló que la UE, sobre todo a través del formato E-3 -formado por Alemania, Francia y Reino Unido- está dispuesta a entablar junto con Estados Unidos "negociaciones sustanciales" con Rusia, y que "esta disposición no se está aprovechando".

Al mismo tiempo, afirmó que en la situación actual no se necesita un mediador, "que tampoco existe con ese carácter neutral", apuntó.

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Por otra parte, recordó que Putin ha mencionado condiciones para unas negociaciones que no difieren de sus declaraciones anteriores, como la de haber alcanzado un tratado de paz diseñado con una perspectiva a largo plazo.

Respecto a la afirmación del líder ruso de que la guerra "se acerca a su fin", el portavoz indicó que se contradice con muchas otras declaraciones que Putin ha hecho al respecto.

"Una primera prueba de que este final podría estar más cerca sería, por ejemplo, una prórroga del alto el fuego o una moratoria unilateral (...) pero, por el momento, tampoco veo en las declaraciones del presidente ruso ningún avance sustancial", dijo.

En este sentido, Kornelius urgió a Rusia a renunciar a las condiciones que impone para tales conversaciones, a reconocer la falta de salida de la situación bélica y a entablar conversaciones serias si realmente quiere poner fin a la guerra.

Por otra parte, señaló que la Unión Europea sigue sin tener motivos para replantearse sus sanciones al recordar que el vigésimo paquete de medidas ya ha entrado en vigor y el vigésimo primero está en preparación.