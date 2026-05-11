Colombia despide con un funeral de Estado al exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El féretro con la bandera de Colombia, que fue velado durante el fin de semana en el Palacio de San Carlos, antigua sede presidencial que hoy alberga al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue trasladado en un coche fúnebre hasta la catedral, donde fue recibido por soldados del Batallón Guardia Presidencial que lo entraron a la iglesia.

Detrás del cortejo iban su hija Clemencia, sus hermanos Enrique y José Antonio y la vicepresidenta Márquez, en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual el fallecido era un severo opositor, así como decenas de amigos y seguidores.

Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), de quien heredó el gusto por la política.

El político fallecido tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

También fue candidato presidencial en dos ocasiones, en 2010 y 2018, pero en ambas fue derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

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Al oficio religioso, concelebrado por los cardenales Rubén Salazar, arzobispo emérito de Bogotá, y su sucesor, Luis José Rueda, asistieron los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper y César Gaviria, así como Esteban y María Antonia Santos, hijos del expresidente Santos, quien no pudo hacerlo porque está de viaje en África.

Igualmente asistieron los exvicepresidentes Óscar Naranjo y Marta Lucía Ramírez, quienes le sucedieron en el cargo; el presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina CAF, Sergio Díaz-Granados, y la candidata presidencial de derecha, Paloma Valencia, y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo; además de senadores, exministros y dirigentes de Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras.

"Se ha ido uno de los hijos más ilustres de Colombia en las últimas décadas", dijo en su homilía el cardenal Salazar, quien se refirió a Vargas Lleras como "hombre valiente, luchador, entregado completamente al servicio de la nación, que abrió senderos nuevos en los campos en los cuales pudo participar en la vida ciudadana".

Al recordar el servicio público de Vargas Lleras, el cardenal dijo que su "legado inmenso" debe servir "para unirnos para construir juntos una Colombia justa, fraterna, solidaria, una Colombia en paz".

"Luchemos todos los días para vivir como hermanos en medio de las diferencias y la diversidad", agregó el cardenal.

Al finalizar las exequias, fue interpretado un fragmento de la canción 'El Guerrero', de Yuri Buenaventura, con la que Vargas Lleras se sentía identificado y que incluso utilizó en su campaña presidencial de 2018.

Entre aplausos y con pañuelos blancos en alto, el féretro salió de la catedral, situado en el costado oriental de la Plaza de Bolívar donde un destacamento de la Guardia Presidencial le rindió honores militares por última vez antes de su traslado al cementerio Jardines de Paz de la capital colombiana.