Detenido en Alemania un adolescente por planear un atentado para el Estado Islámico

"El ciudadano sirio había planeado matar a un número indeterminado de 'infieles' en un centro comercial, en un bar o en una comisaría de policía al provocar una explosión, mediante el uso de cócteles Molotov, o bien con un ataque con arma blanca", indicó la Fiscalía General de Hamburgo en un comunicado.

Según las autoridades germanas, operativos de las fuerzas especiales de la Policía de la ciudad-estado de Hamburgo, en el norte alemán, detuvieron al sospechoso el pasado viernes, cuando ya se había procurado material inflamable, un pasamontañas y un cuchillo.

De acuerdo con los primeros datos de las investigaciones, realizadas por diferentes servicios de seguridad alemanes, incluida la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, nombre que recibe en Alemania la inteligencia interior, el Estado Islámico inspiró al arrestado.

La fiscalía ha solicitado una evaluación psiquiátrica del detenido en el marco de otra investigación sobre una supuesta violación de la Ley de Asociaciones y otros delitos.

Tanto la preparación atentados terroristas como la financiación de organizaciones terroristas están castigadas en Alemania con penas que podrían variar entre seis meses y diez años de cárcel.