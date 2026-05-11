El crucero MV Hondius atraca en el puerto de Granadilla (Tenerife) por el mal tiempo

El buque, que había fondeado en la entrada del puerto, permanecerá atracado el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación a tierra.

La medida permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos cuando concluya la evacuación, indicaron las fuentes gubernamentales.

"El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación. Después de días muy complejos, estamos ya en la última fase del operativo. Seguimos informando", escribió la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red X.

Estaba previsto que la evacuación terminara a las 19.00 hora local de las islas Canaria (18.00 GMT), con el desembarque de los últimos ocupantes que viajarán en dos aviones a los Países Bajos.

Según explicaba García en X hace unas horas, en el buque quedaban 54 personas, de las que 28 tenían previsto embarcar hoy en dos vueltos hacia los Países Bajos, y uno de ellos con destino final en Oceanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las otras 26 son los tripulantes que llevarán el barco hasta su destino final, el puerto neerlandés de Róterdam.

Las previsiones meteorológicas ya apuntaban un empeoramiento del estado de la mar a partir de este lunes.