El medio rural reivindica la arquitectura en tierra como modelo constructivo de futuro

Es una de las conclusiones del 23ª Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT) que, desde este lunes, reúne a 240 expertos de veintitrés países en Paredes de Nava (Palencia, España).

El seminario organizado por la Red Iberoamericana PROTERRA y la Asociación Made in Tierra Spain convierte durante varios días la provincia de Palencia en uno de los principales focos mundiales de reflexión sobre la construcción con tierra.

La arquitecta española Pilar Diez, coordinadora de Made in Tierra Spain, explicó a los periodistas que desde el primer momento tuvieron claro que el encuentro debía celebrarse en el medio rural, "porque es precisamente desde estos territorios donde se puede reivindicar la arquitectura en tierra como una oportunidad de futuro".

En este sentido, destacó que provincias españolas como Palencia o Huesca (donde se celebraron las primeras jornadas del seminario) conservan todavía una arquitectura tradicional "vigente y viva", y que demuestra que estas técnicas constructivas siguen ofreciendo soluciones útiles en pleno siglo XXI.

"Es una arquitectura clave para avanzar hacia la construcción del futuro", afirmó Diez quien defendió el valor de los materiales locales frente al incremento de costes derivados del contexto geopolítico y de la dependencia de recursos como el petróleo.

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Diez subrayó que la construcción con tierra encaja plenamente en los objetivos de descarbonización de la arquitectura, y puede contribuir además a dinamizar económicamente el medio rural mediante el aprovechamiento de recursos propios del territorio.

La también coordinadora de Made in Tierra, Àngels Castellarnau, aseguró que la arquitectura contemporánea en tierra está dejando de ser una alternativa minoritaria para convertirse en una opción cada vez más reconocida dentro de la arquitectura sostenible y de calidad.

Según declaró la española, las nuevas normativas europeas obligarán a analizar el ciclo de vida y el impacto ambiental de los materiales utilizados en los edificios, un ámbito en el que la construcción con tierra "es imbatible".

"Ya no hablamos solo de patrimonio o tradición, sino de una arquitectura contemporánea premiada y con enormes prestaciones técnicas y ambientales", concluyó.

La coordinadora de la Red PROTERRA, la salvadoreña Magda Castellanos, remarcó que la presencia de participantes de todas las edades y de los cinco continentes demuestra que "la construcción con tierra es definitivamente algo del futuro".

Castellanos puso en valor el intercambio de conocimientos entre territorios con realidades muy distintas, como Centroamérica y la región de Castilla y León (España), donde existen similitudes en técnicas tradicionales como el adobe.

De hecho, como señaló, en países con alta actividad sísmica, como El Salvador, la arquitectura en tierra sigue utilizándose adaptada a criterios sismorresistentes gracias a la investigación y la innovación técnica.

"La tierra está viniendo para quedarse", resumió Pilar Diez, quien resaltó el récord de participación alcanzado por esta edición del SIACOT, con 99 ponencias, 45 pósteres científicos, 22 memorias de obra y ocho audiovisuales seleccionados entre más de 150 propuestas iniciales.

Las sesiones abordarán investigaciones sobre materiales, conservación patrimonial, arquitectura contemporánea en tierra y formación especializada, en un momento en el que cada vez más universidades y profesionales investigan nuevas aplicaciones técnicas de estos sistemas constructivos.