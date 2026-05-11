España revela que no hubo PCR generalizadas a bordo del MV Hondius porque no se vio razón

Esas pruebas se realizaron en Cabo Verde a las personas que un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) consideró contactos de mayor riesgo, como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo, según detallaron fuentes de Sanidad.

El MV Hondius continuó así su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada 12 horas la declaración marítima de sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía.

Cuando llegaron a las españolas islas Canarias (Atlántico), los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y a control de temperatura.

"Nosotros nos ceñimos a los protocolos", destacó desde la isla de Tenerife, donde se está desarrollando el desembarco de los ocupantes del navío para su repatriación, la ministra de Sanidad española, Mónica García, quien destacó la "estrecha colaboración" que España ha mantenido en todo momento con el ECDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este protocolo marcaba la realizado de pruebas PCR a los contactos más estrechos y las personas sintomáticas, y que al resto se les aplicara el de sus respectivos países.

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Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los ciudadanos estadounidenses y franceses que han dado positivo. En el caso de la ciudadana francesa, aunque su temperatura no era elevada, desarrolló fiebre posteriormente en el avión de repatriación, por lo que las autoridades galas decidieron que se sometiera a una PCR urgente.

Estas pruebas requieren un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente, precisaron las autoridades sanitarias españolas, que añadieron que, en lo que a los 14 españoles del Hondius respecta, a día de hoy ninguno presenta síntomas.