¿Está la UE preparada para los riesgos que plantean sistemas de IA como Mythos?

Desde que Anthropic desveló Mythos hace poco más de un mes, la Comisión Europea ha mantenido al menos cuatro reuniones con la compañía para abordar la cuestión y "tener una visión completa" de la situación, según ha anunciado el portavoz de política digital, Thomas Regnier, quien también ha reconocido que la firma estadounidense no le ha dado acceso al modelo para poderlo testar.

Una situación que contrasta con la relación que el Ejecutivo comunitario mantiene con OpenAI, que sí ha permitido a Bruselas probar la última versión de ChatGPT 5.5.

"Celebramos el compromiso proactivo que hemos visto de OpenAI, incluyendo la posibilidad de darnos acceso y esto sería un resultado ideal de ambos casos", dijo este lunes Regnier.

No obstante, el Ejecutivo comunitario considera que la UE "está equipada" con sus leyes de inteligencia artificial y de ciberseguridad ante las potenciales amenazas que puedan representar estos modelos, y recuerda que la normativa europea obliga a las tecnológicas a "ser transparentes y a mitigar los riesgos potenciales que puedan conllevar su servicios".

Una visión que no comparten diversos eurodiputados, entre ellos el socialista español José Cepeda, para quien "la inteligencia artificial va a ir a una velocidad que va a desafiar nuestra propia capacidad institucional para regular absolutamente nada", como declaró el pasado miércoles durante un debate en la Eurocámara.

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Cepeda recordó que la ley de inteligencia artificial de la UE excluye de su ámbito regulatorio el uso militar, por lo que la normativa "tiene una laguna muy importante", ya que "cuando estamos hablando de Mythos (...) estamos hablando de la seguridad y la defensa de Europa, no solo de la utilización de la IA para cuestiones industriales", agregó.

Por su parte, el liberal Bart Groothuis considera que la UE se ha quedado "fuera de la mesa", sin capacidad para actuar: "Os puedo contar por qué. No se trata de quién es competente, si la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea o la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Se trata de quién tiene el poder computacional (...) para lidiar con un modelo como Mythos. Nosotros no invertimos en ello", señaló.

La UE está "en las manos de Anthropic a la hora de decidir si es un socio de fiar como Google", dijo la eurodiputada de los Verdes Kim van Sparrentak, en referencia a la decisión de la compañía de ceder su modelo a una cuarentena de tecnológicas estadounidenses para testar las vulnerabilidades de Mythos, antes de sacarlo abiertamente al mercado.

Sin embargo, Laura Lázaro Cabrera, investigadora del Center for Democracy and Technology, que analiza el impacto que las nuevas tecnologías tienen en los derechos y las libertades de los ciudadanos, aseguró en declaraciones a EFE que tiene una visión "más optimista".

Principalmente, porque la ley de inteligencia artificial autorizará a la Comisión Europea a partir de agosto de este año a solicitar documentación a las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial generativa con una capacidad computacional tan elevada como la de Mythos.

Y además, apuntó que Bruselas "no va a actuar sola" en esta labor, ya que contará con la colaboración de investigadores externos con capacidad para analizar tales modelos, aunque al mismo tiempo subrayó que el Ejecutivo comunitario contará solo con dos semanas de antelación para reclamar la información, desde que las empresas decidan vender sus herramientas en la UE.

Por otra parte, Despina Spanou, subdirectora general en la Dirección de Redes de Comunicación de la Comisión, mencionó al Parlamento Europeo que "tiene la oportunidad" de introducir cambios en la ley de ciberseguridad que Bruselas presentó en enero y que están negociando actualmente las instituciones europeas, en un proceso que no suele durar menos de dos años.

Mientras tanto, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona decidieron en su última cita en Bruselas lanzar una serie de discusiones sobre los riesgos que presentan los nuevos modelos de inteligencia artificial, porque "el sector bancario europeo es sólido, pero no hay margen para la complacencia", afirmó el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

De todas formas, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, sugirió que "en un mundo ideal" se necesitaría "una gobernanza global para la IA", una cuestión sobre la que existe "un gran interrogante", en un mundo en el que "las reglas globales están siendo erosionadas" a través de "guerras de agresión o la proliferación de barreras comerciales".