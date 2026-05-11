Frémaux defiende a Wim Wenders de las críticas durante la Berlinale: Fue "un poco injusto"

"Me gustaría rendir homenaje a Wim Wenders, fue objeto de comentarios un poco injustos, no se quiso entender lo que quería decir", que era simplemente que "la política está en las pantallas" durante los festivales de cine, afirmó Frémaux en una rueda de prensa en la víspera de la apertura de la 79 edición del festival francés.

Wenders y la Berlinale fueron duramente criticados durante su última edición, celebrada en febrero, por no condenar explícitamente el genocidio en Gaza, después de que el cineasta alemán dijera en la rueda de prensa de apertura del festival que el cine debe permanecer al margen de la política.

Frémaux señaló que él, como Wenders, no quiere poner su función al servicio de sus opiniones personales.

"Las cuestiones políticas aparecen en el Festival de Cannes porque están en las películas que participan, lo que depende del compromiso de los cineastas, pero la institución en sí misma no tiene una posición política", resaltó el responsable del certamen, que quiso así alinearse con su colega Tricia Tuttle, directora de la Berinale.

Lo que ocurrió en Berlín, dijo Frémaux, es algo que regularmente se produce en los festivales y que habitualmente estaba reservado para Cannes, "considerado un festival muy político".

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Y recordó que en 1939 se intentó crear el Festival de Cannes para servir de contrapeso al de Venecia, controlado por el fascismo. Finalmente comenzó su andadura en 1946, cuando Europa estaba centrada en al reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

La situación política ya había cambiado y siguió cambiando a lo largo de las 78 ediciones ya celebradas de Cannes. El año pasado, por ejemplo, la Palma de Oro fue para 'Un simple accidente', una película de Jafar Panahi que hablaba explícitamente de lo que está ocurriendo en Irán.

Pero, agregó, "ni el presidente del jurado ni los responsables del festival van a dar opiniones políticas". Eso se lo dejan a las películas y cineastas que quieran hacerlo y que cuentan con tanto respeto como quienes presenten historias de amor.

También se refirió al 'Guernica', de Pablo Picasso, una obra de arte que se puede ver en el Museo Reina Sofía de Madrid y cuyo origen político, en respuesta a la Guerra Civil española, es conocido por todos.

"Actualmente el mundo está en parte en guerra, es un mundo de una gran fragilidad en términos de diálogos de naciones", afirmó Frémaux, que consideró que "el arte y el cine son instrumentos de paz, pero también pueden llamar a la revuelta y a la libertad".

"Hay que tomar los gestos de artistas como gestos de artistas, gestos de cine" y no interpretarlos como más allá de eso, agregó.