Giancarlo Esposito, Gustavo de 'Breaking Bad', estrella de la próxima FreakCon en España

"FreakCon tiene por delante este año una edición más que bonita, precisamente porque celebra su décimo aniversario", declaró este lunes el responsable de contenidos y gerente del festival, Álvaro García, durante la presentación del evento que se celebrará del 22 al 24 de mayo.

La propuesta para 2026 de este encuentro para aficionados a la cultura pop, el manga, el cómic, las series y los videojuegos amplía a tres sus jornadas y se presenta como la "más ambiciosa e internacional" de las celebradas hasta la fecha, precisó García.

Entre las principales novedades, figura el K-Pop Fest, una fiesta temática dedicada a la cultura pop coreana con la que arrancará el evento.

Junto al actor de origen danés afincado en Estados Unidos, que actuó también en series como 'Better Call Saul', 'The Mandalorian' o 'The Boys', asistirán otros artistas como el japonés Coda, la cosplayer francesa Cinderys o la cantante hispano-japonesa Tami Tamako.

En la próxima edición, repite el youtuber español Míster Jäger y se suman figuras de la cultura pop, el cine y la televisión como Papi Gavi, Eleski o Salva Espín.

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En resumen, más de sesenta invitados nacionales e internacionales y más de 600 horas de programación que incluyen conciertos, concursos, conferencias, videojuegos, exhibiciones y experiencias inmersivas dirigidas "a públicos de todas las edades", además de espacios temáticos, explicó García.