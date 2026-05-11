Guterres: El proyecto de ampliar la ONU en Nairobi refuerza el "papel central" de África

"Estos proyectos reafirman el lugar de África en el centro de la cooperación internacional", destacó Guterres, sobre un plan que convertirá las Oficinas de la ONU en Nairobi en el tercer centro global más grande de la organización después de los de Nueva York y Ginebra.

La ampliación otorgará todavía más importancia para la ONU a una ciudad que ya alberga las únicas dos sedes centrales de agencias del organismo en el sur global: la del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y la del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Según Guterres, este proyecto forma parte de un "camino compartido hacia un multilateralismo más inclusivo y con visión de futuro" en un "momento de transformación" de la ONU, y refleja el "compromiso" de la organización para acercarse "a las personas y regiones a las que sirve".

El presidente keniano, William Ruto, celebró la ampliación del recinto y agradeció al secretario general su defensa de los intereses del sur global y su apoyo a la reforma del sistema financiero internacional, que asfixia a muchos países africanos.

"Durante mucho tiempo, este continente, el sur global, ha sido asociado con problemas, conflictos, enfermedades, pobreza. Lo estamos cambiando", resaltó Ruto.

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"Este continente trata de ideas, soluciones e inversiones y esa es la conversación que estamos teniendo en Nairobi, diferente a otras conversaciones que se han tenido antes", añadió.

El mandatario keniano hizo así también referencia a la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano, que se celebra estos lunes y martes en la capital keniana y en la que Guterres también participa.

La inversión para ampliar la sede de Nairobi, aprobada por la Asamblea General de la ONU, contempla 265,7 millones de dólares para nuevas instalaciones de conferencias y 66,2 millones para bloques de oficinas modernos y resistentes al clima, a los que se suman 11,2 millones aportados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El proyecto de 343,1 millones de dólares (unos 291,4 millones de euros) permitirá aumentar el número de salas de reuniones de 14 a 30 y elevar la capacidad de asientos de 2.000 a 9.000 delegados, incluyendo un Salón de la Asamblea con 1.600 plazas.

El complejo del barrio de Gigiri (norte), que se asienta sobre 56,6 hectáreas donadas por el Gobierno de Kenia, alberga a miles de empleados de 88 oficinas diferentes, que apoyan las operaciones en más de 160 países.