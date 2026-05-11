Hallan seis muertos en un vagón de carga de un tren en la frontera sur de EE.UU.

El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró los cuerpos.
Los agentes de policía y el personal de emergencia que acudieron a la llamada pudieron comprobar que los individuos habían fallecido.
Las autoridades aún no han publicado la identidad de las personas que murieron, pero revelaron que se trata de 5 hombres y una mujer.
"Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres", indicó a EFE José Espinoza, el oficial encargado de la información pública.
Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho y el médico forense del condado de Webb County realizará las autopsias para determinar la causa de las muertes.
Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.