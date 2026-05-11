India y Perú intentan retomar en junio negociación de TLC con foco en minerales críticos

"En principio, en junio vamos a retomar las negociaciones y la sede sería Delhi", confirmó a EFE el embajador de Perú en la India, Javier Paulinich. El diplomático precisó que el objetivo es cerrar el pacto en 2026, aunque advirtió que el calendario técnico depende de la dinámica política interna.

"Lo único que puede atrasar las negociaciones es que estamos en pleno proceso electoral", añadió en alusión a la segunda vuelta presidencial peruana del 7 de junio.

La agenda peruana para esta nueva etapa busca posicionar al país andino como un socio para la seguridad industrial y tecnológica de la India. Según Paulinich, Lima promueve activamente el interés de las empresas indias en la exploración y explotación de minerales críticos como el litio, el molibdeno, el cobre y la plata, sectores donde el Perú se mantiene como el segundo exportador mundial.

Esta alianza es prioridad para Nueva Delhi, que busca reducir su dependencia de proveedores tradicionales y asegurar insumos para su industria de semiconductores y vehículos eléctricos.

Para apuntalar este interés, el Gobierno peruano ha invitado al ministro de Carbón y Minas de la India, G. Kishan Reddy, a visitar el país a finales de junio. Se prevé que el alto funcionario viaje acompañado de un grupo de inversores interesados en asegurar el suministro de estos materiales, esenciales para la transición energética india y para estabilizar sus reservas de valor ante la actual volatilidad global.

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Solo entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones peruanas a la India sumaron 3.955 millones de dólares, un incremento del 31,1 % frente al año anterior.

En 2024, el intercambio de bienes entre ambas naciones alcanzó los 5.800 millones de dólares, haciendo a la India el segundo socio comercial del Perú en Asia y el cuarto a nivel mundial. El TLC permitiría equilibrar una balanza comercial que hoy es ampliamente favorable al Perú, facilitando la entrada de manufacturas, fármacos y tecnología india al mercado sudamericano.

Las negociaciones, que han superado ya nueve rondas técnicas, han logrado avanzar en capítulos de servicios, reglas de origen y procedimientos aduaneros.

De concretarse la firma a finales de año, el acuerdo eliminaría las altas barreras arancelarias que hoy enfrentan productos agroindustriales peruanos como los granos andinos, el cacao y los arándanos, que en algunos casos superan el 30 % en el mercado indio.

Esto abriría de forma competitiva un mercado de consumo masivo que se proyecta como el de mayor crecimiento del mundo para la próxima década.