Kast condena el ataque al diputado Olivares y exige un rechazo político "sin ambigüedad"

"La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin “peros” ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política", publicó anoche el mandatario a través de su cuenta en X.

Olivares, de 43 años, denunció haber sufrido una agresión física durante el fin de semana mientras participada de un evento en la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso a unos 100 kilómetros de Santiago.

Según relató el propio parlamentario, a eso de las 00:30 horas de la noche del sábado, mientras se encontraba en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo celebrando su aniversario número 53, fue abordado por un sujeto que le proporcionó un golpe de puño en el rostro, lo empujó y le dio diversas patadas.

Miembros de su equipo también han resultado agredidos al tratar de auxiliarlo, hechos que fueron denunciados por el congresista ante el Ministerio Público mediante una querella y por el que, según reportaron medios locales, se le identificaron lesiones leves en el Hospital de Limache.

"Esta oficina parlamentaria expresa su más enérgico repudio frente a todo acto de violencia política y agresión física", señaló la oficina parlamentaria de Olivares a través de un comunicado.

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"No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades", señaló Olivares vía X, al ser denunciar que mientras era agredido le gritaron consignas de izquierda.

Políticos y parlamentarios de distintos sectores manifestaron su repudio ante lo ocurrido y llamaron a evitar la escalada de violencia.

A principios de abril, la ministra chilena de Ciencias, Ximena Lincolao, fue insultada, empujada y rociada con agua por un grupo de manifestantes durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad sureña de Valdivia, acción que llevó a la detención de tres estudiantes.