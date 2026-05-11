La Bolsa española baja un 0,21 % por la falta de acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El selectivo español perdió 36,9 puntos, hasta los 17.852,5, en la tercera sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año, se revaloriza un 3,15 %.
Por valores, el gigante textil Inditex bajó el 2,73 %; el grupo financiero BBVA, el 0,87 %; Banco Santander, el 0,48 %; mientras que Telefónica cerró sin variación.
Por el contrario, la eléctrica Iberdrola sumó el 0,8 %; y la petrolera Repsol, el 1,27 %.
La Bolsa española comenzó la primera sesión de la semana muy plana, pero posteriormente fue incrementando las caídas hasta finalizar con esa pérdida del 0,21 %.
La falta de acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin el conflicto hizo repuntar el precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, por encima de los 103,5 dólares.