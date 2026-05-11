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11 de mayo de 2026 a la - 13:05

La Bolsa española baja un 0,21 % por la falta de acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

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Madrid, 11 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, cedió este lunes un 0,21 % debido a la falta de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de paz, y pese al tono alcista provisional de Wall Street, impulsado por las empresas tecnológicas.

Por EFE

El selectivo español perdió 36,9 puntos, hasta los 17.852,5, en la tercera sesión consecutiva de descensos. En lo que va de año, se revaloriza un 3,15 %.

Por valores, el gigante textil Inditex bajó el 2,73 %; el grupo financiero BBVA, el 0,87 %; Banco Santander, el 0,48 %; mientras que Telefónica cerró sin variación.

Por el contrario, la eléctrica Iberdrola sumó el 0,8 %; y la petrolera Repsol, el 1,27 %.

La Bolsa española comenzó la primera sesión de la semana muy plana, pero posteriormente fue incrementando las caídas hasta finalizar con esa pérdida del 0,21 %.

La falta de acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin el conflicto hizo repuntar el precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, por encima de los 103,5 dólares.