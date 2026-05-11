La India prepara la reunión de cancilleres de los BRICS que sentará a Irán con el Golfo

"Tenemos programada la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS aquí en Nueva Delhi. Esperamos la asistencia de los Ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de los BRICS, así como de los países socios", declaró este lunes en una rueda de prensa el portavoz ministerial indio, Randhir Jaiswal.

El titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó en abril su participación en la cita en Nueva Delhi, que estará presidida por el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, y juntará a representantes de los 11 países miembros de los BRICS en plena crisis de seguridad y suministro global.

Según informó la agencia local ANI, la India espera la visita del titular de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, para la reunión ministerial, donde también se prevé la presencia de altos representantes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes diplomáticas confirmaron a EFE este lunes la participación presencial del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, que encabezará la delegación de su país.

A su vez, se prevé la asistencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty; Sudáfrica, Ronald Lamola, y, por primera vez desde su incorporación, de Indonesia, Sugiono.

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El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se ausentará de las sesiones por la coincidencia de fechas con la cumbre bilateral de alto nivel entre el presidente de su pais, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, en Pekín.

Las diferencias entre Teherán y Abu Dabi sobre el conflicto en Oriente Medio ya bloquearon el consenso en la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales del pasado 26 de abril, que concluyó sin una declaración conjunta.

La cita de esta semana, que se prolongará hasta el viernes, sentará las bases técnicas de la próxima Cumbre de Líderes de los BRICS, que acogerá Nueva Delhi en septiembre.

Tras mantener su estructura original durante más de una década, el grupo se extendió notablemente con la integración plena de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, seguida de la incorporación de Indonesia a principios de 2025.

El foro representa a más de un tercio de la economía mundial y a cerca de la mitad de la población del planeta, según datos del propio bloque.