La OMS agradece el liderazgo español en la operación para evacuar el crucero MV Hondius

Según Tedros, el caso de la paciente francesa que está en estado crítico tras ser evacuada demuestra que era necesario actuar con rapidez para que los pasajeros desembarcaran en las islas atlánticas españolas de Canarias, concretamente Tenerife, y ser repatriados en avión.

"Imaginaos si se quedase más tiempo en el barco. Evacuarla era necesario", argumentó en una comparecencia de prensa en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), de donde partió el barco hoy con rumbo a los Países Bajos después de completarse la operación.

Subrayó que mantener a los pasajeros confinados a bordo más tiempo no podía contemplarse como alternativa, no tanto por la evolución epidemiológica del brote, sino por el deterioro físico y mental, con algunas "crisis nerviosas", que estaba provocando el aislamiento prolongado en personas, en su mayoría, de edad avanzada.

En presencia de los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial, el director general de la OMS resaltó el nivel de coordinación mostrado por todos los países de los ciudadanos que viajaban en el barco, de 23 nacionalidades: "Este es el tiempo de la solidaridad", subrayó.

También se dirigió a los países de origen de los pasajeros y tripulantes evacuados para decir: "No hay nada que temer".

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"Esto no es otro covid", dijo en alusión a la gran pandemia causada por el coronavirus. Además, los pacientes estarán en "buenas manos" sanitarias durante los 42 días de cuarentena previstos.

Tedros también transmitió su agradecimiento a la Unión Europea, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y a los equipos europeos desplazados para colaborar en la operación.

"La compasión y solidaridad demostrada" por la ciudadanía canaria de Tenerife resultaron claves para hacer posible la evacuación y repatriación aérea, reconoció.

Sobre la situación vivida a bordo del barco, constató que fue "muy difícil", por lo que agradeció al pasaje "la paciencia y cooperación".

Y sobre el capitán del barco, lo definió como "un líder increíble" por su capacidad para tranquilizar a los pasajeros y servir de enlace con las autoridades sanitarias.

El barco continúa ya rumbo a Róterdam con alrededor de treinta personas a bordo, entre tripulación y personal sanitario. La OMS le seguirá prestando apoyo y monitorización durante la travesía, y también una vez lleguen a puerto, informó Tedros.