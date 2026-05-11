Los partidos de Bahamas movilizan a su electorado de cara a las elecciones

El gobernante Partido Liberal Progresista (PLP, en inglés), liderado por Davis, instó a sus seguidores a asegurar la victoria del partido, mientras que el opositor Movimiento Nacional Libre (FNM), de Michael Pintard, exhortó a los votantes a rechazar la corrupción que alega impera en la actual Administración.

En las elecciones generales del 2021, Davis lideró al entonces opositor PLP a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento.

Durante el mitin masivo del PLP, Davis prometió reformas radicales si resultaba reelegido, incluyendo ampliación de la vivienda asequible, mayor acceso a la atención médica, nuevos programas de capacitación y agilización de los permisos para emprendedores y promotores inmobiliarios.

"Durante demasiado tiempo, hemos visto a nuestra élite construir sus carreras y no regresar a casa porque no había oportunidades aquí (...) Estamos construyendo un país donde la gente se quede y desarrolle tanto sus carreras como nuestro país", aseguró el primer ministro, según publicaron este lunes los medios bahameños.

En este sentido, se comprometió a ampliar el programa de alquiler con opción a compra, dando prioridad a los trabajadores esenciales como enfermeros, maestros y policías.

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"Para cada bahameño que desee acceder a la propiedad, este Gobierno ofrecerá una ayuda significativamente mayor para lograrlo", agregó.

Por su parte, Pintard les dijo a sus seguidores en su final de campaña que el PLP ha traicionado la confianza pública y debía ser derrotado mañana en las urnas.

"Tenemos la oportunidad de enviar un mensaje al PLP para que sepa que necesitamos un nuevo liderazgo en el país que proteja la soberanía nacional. El PLP es un constante mentiroso", subrayó.

El líder del FNM desestimó las acusaciones de que, de llegar al poder, despedirá a funcionarios públicos y recortará ayudas estatales.

Pintard afirmó que el objetivo de un Gobierno del FNM es combatir la corrupción en las agencias públicas sin despedir a funcionarios.

"No nos disculpamos por desearles un futuro mejor. Nosotros lo cambiaremos y lo mejoraremos sin despedir a nadie", insistió.

Bahamas, una antigua colonia británica que se independizó en 1973, sigue siendo una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.