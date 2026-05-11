Los últimos 26 pasajeros del Hondius viajarán finalmente en dos aviones a Países Bajos

La previsión hasta el mediodía era que tomaran sendos vuelos a Países Bajos y Australia, pero por problemas la aeronave procedente de Oceanía no tomará tierra en el aeropuerto de Tenerife Sur.

La nueva planificación, según apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad, consiste en que los miembros de la tripulación, que son de varias nacionalidades, vayan juntos en un primer vuelo rumbo a Países Bajos, y que en el segundo estén cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro británico.

Sanidad recalca que todos los pasajeros abandonarán el MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y que permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife, océano Atlántico), antes de las 19.00 horas (17.00 GMT), que es "la hora límite" y "el compromiso", según recalcó la ministra Mónica García en rueda de prensa.

En estos momentos permanecen en el crucero 54 personas, las 26 que serán desembarcadas más otros 28 tripulantes que viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.

Un total de 94 pasajeros del crucero desembarcaron ayer domingo para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen.

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Tras el desembarco de los últimos pasajeros, el barco repostará y recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes, antes de partir hacia Países Bajos.

Una vez que el crucero se haga a la mar, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos, subrayó la ministra, quien ha corroborado que un pasajero francés que viajaba en el Hondius dio positivo, uno estadounidense dio un "positivo leve" y otro presentaba síntomas.

El barco fondeó la madrugada del domingo con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El crucero había zarpado el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta el pasado sábado por la OMS, a los que se suman otros dos que dieron positivo este lunes en pasajeros repatriados ayer, un estadounidense y una francesa.