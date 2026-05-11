Pakistán amenaza con una respuesta "decisiva" a los talibanes tras el atentado en Bannu

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó hoy al encargado de negocios afgano en Islamabad para entregarle una "protesta contundente" por el ataque con coche bomba en el distrito de Bannu, al noroeste de Pakistán, cuya autoría atribuye a facciones refugiadas en suelo afgano.

Según el documento, Pakistán posee "inteligencia técnica" de que el atentado fue planeado por la red armada 'Fitna-al-Khawarij', un término despectivo utilizado para referirse al TTP o talibanes paquistaníes.

"Pakistán se reserva el derecho de responder de manera decisiva para proteger a su pueblo y su integridad territorial", subraya la nota diplomática, que exige a Kabul la entrega inmediata de los líderes insurgentes y el desmantelamiento de sus refugios.

Esta escalada en la frontera occidental coincide con el papel de Islamabad como mediador en las actuales conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, doblando la carga de la diplomacia paquistaní para ejercer como facilitador regional mientras lidia con una crisis fronteriza abierta y negociaciones para su propia paz, mediadas por Pekín.

Las autoridades sostienen que organizaciones como Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan (IMP), que reclamó la autoría de la masacre de Bannu, actúan como pantallas del TTP para evitar que la presión internacional recaiga sobre el Gobierno de facto afgano.