“En las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron 12 ataques y dispararon 767 veces contra nuestras posiciones militares utilizando sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería y morteros”, informó Defensa en su parte de guerra diario.

La nota agrega que también fueron realizados “6.905 ataques con vehículos aéreos no tripulados”.

En particular, “el enemigo atacó objetivos civiles en la región de Bélgorod con 18 drones”.

“Dos residentes locales resultaron heridos. Tres automóviles, un local comercial, un edificio de apartamentos y dos viviendas particulares sufrieron daños”, según el comunicado.

Según Rusia, en total, se registraron 23.802 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania durante el cese de las hostilidades en la zona de operación militar especial.

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La víspera, Moscú y Kiev ya se acusaron de múltiples infracciones de la tregua que entró en vigor el 9 de mayo y ha de concluir en la noche del lunes al martes.