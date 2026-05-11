Sánchez y el director general de la OMS se reunirán y comparecerán este martes en España

Sánchez y Tedros se reunirán a las 9:30 horas (7:30 GMT) en la Moncloa una vez que haya llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MH Hondius, en el que se han detectado varios casos de hantavirus y han muerto tres personas.

Tanto miembros del Gobierno español como el propio director general de la OMS han estado presente en el puerto de Granadilla, en Tenerife (Atlántico), donde desde este fin de semana se está produciendo el desembarco de los pasajeros del crucero holandés y la repatriación de los mismos.

La OMS pidió expresamente a España que el crucero se dirigiese a sus costas tras tener conocimiento de los casos de hantavirus y tras la gestión ha agradecido la decisión de España y el manejo que se le ha dado.

Sánchez y Tedros ya se reunieron en la Moncloa el pasado sábado, y tras ese encuentro, el presidente del Gobierno español subrayó que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius era un deber moral y legal de España.

El jefe del Ejecutivo español destacó este lunes también la coordinación internacional que ha habido y ratificó que España seguirá colaborando estrechamente con la OMS, la Unión Europea y todos los actores implicados para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

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Tras su reunión en la Moncloa, está previsto que Sánchez y Tedros comparezcan este martes a las 10:00 horas (08:00 GMT) en rueda de prensa.