Telefónica Brasil gana 258 millones de dólares en el primer trimestre, un 19,2 % más

La filial de la empresa española, líder de su ramo en el mercado brasileño bajo la marca Vivo, facturó en los primeros tres meses del año 15.457 millones de reales (unos 3.157 millones de dólares), un 7,4 % más que en el año anterior.

Durante este período, la empresa alcanzó un nuevo récord en cuanto a la base de clientes, con 117,4 millones de accesos, un 1,1 % más que el año anterior, según el comunicado divulgado hoy al mercado.

La mejora de los indicadores se notó especialmente en el servicio de líneas de celular, la principal área de negocio de la empresa, que facturó 9.881 millones de reales (unos 2.018 millones de dólares), un aumento interanual del 6,6 % en los primeros tres meses del año.

Le sigue la fibra óptica, con un crecimiento de la facturación de 9,3 % respecto al primer trimestre del año pasado, hasta los 2.076 millones de reales (aproximadamente 424 millones de dólares).

Mientras que el negocio de servicios digitales y datos corporativos creció un 8,5 % en los primeros tres meses del año, hasta alcanzar los 1.423 millones de reales (unos 290 millones de dólares).

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El Ebitda de los tres meses del 2026 se situó en 6.209 millones de reales (unos 1.268 millones de dólares), un aumento interanual del 8,9 %.