'Travesías': los rostros e historias detrás del viaje de los menores migrantes a España

La muestra, del fotógrafo Juan Luis Rod, con textos del periodista Pepe Naranjo y comisariada por Juan Valbuena, recoge más de un año de trabajo y narra las trayectorias vitales de trece menores procedentes de Senegal, Gambia, Mali, Guinea-Conakri y Marruecos, con imágenes tomadas tanto en sus países de origen como en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, islas del archipiélago canario, ubicado en el océano Atlántico.

El periodista Pepe Naranjo, que suma ya 15 años de experiencia en el continente africano, explicó que 'Travesías' nace de la constatación de que miles de menores migrantes forman parte ya de la vida cotidiana de Canarias -en colegios, barrios o espacios deportivos- sin que la sociedad conozca quiénes son ni de dónde vienen.

"Por eso hemos querido poner el foco en sus historias; que ellos y ellas mismas pudieran contarnos cuál ha sido ese periplo, esa travesía que les ha traído hasta aquí", señaló al recordar que para estos menores que han llegado a las islas "su viaje no ha hecho más que empezar, una vez que llegan aquí tienen por delante todavía todo el desafío de esa integración, de una nueva vida que se abre ante ellos".

El proyecto mira hacia el antes y el después de ese trayecto en cayuco (las embarcaciones precarias en las que viajan) y huye deliberadamente de una mirada reducida a la frontera: sólo una de las casi cien fotografías muestra una de esas embarcaciones.

Las historias revelan motivaciones diversas: desde la huida del matrimonio forzado de Fatimata hasta el sueño de Adam de convertirse en mecánico de coches o el de Fatoumata de ser banquera; la aspiración de Abderramán de capitanear un barco o el deseo de Binta de jugar al fútbol, pese a las burlas que sufría en su pueblo por ser niña.

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El fotógrafo Juan Luis Rod detalló que el trabajo visual supuso un reto ético al tratarse de menores, pero que el proyecto evolucionó hacia un enfoque participativo, "en el que ellos tienen mucha presencia", y en el que algunos decidieron que se les reconociera y no se les ocultara, lo que se hizo con las autorizaciones necesarias.