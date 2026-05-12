Alumnos de cuatro regiones rusas estudiarán a distancia por amenaza de drones

Según el canal de Telegram Readovka, se trata de las regiones de Penza, Lípetsk y Stávropol.

La medida también se aplicará a los alumnos de Cheboksari, capital de la región de Chuvashia, donde recientemente se registró un masivo ataque ucraniano con drones.

En principio, los estudios a distancia se impartirán durante dos o tres días, precisa Readovka.

Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

"Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial", anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

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A la vez, durante la vigencia de la tregua, Moscú acusó a Kiev de violar sus condiciones en múltiples ocasiones. También Ucrania aseguró que las fuerzas rusas no respetaron el alto el fuego y continuaron los ataques en el frente y en la retaguardia.