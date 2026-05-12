Bielorrusia informa sobre la detención de un espía lituano

Según el canal ONT, el presunto agente, alias Ringo, era vigilado por la inteligencia bielorrusa desde el momento de su entrada en el país.

La cadena sostiene que el detenido trabajó en los servicios de seguridad lituanos.

Su misión en Bielorrusia consistía supuestamente en la recogida de datos sobre "instalaciones estratégicas y militares".

El canal prometió emitir más tarde un reportaje sobre la detención y adelantó una parte del material en el que el supuesto espía se disculpaba públicamente.

El mes pasado, Bielorrusia y Polonia efectuaron un canje de prisioneros, coordinado por Estados Unidos.

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En ese intercambio, salieron en libertad tres ciudadanos polacos, entre ellos el periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2025, y dos ciudadanos moldavos.