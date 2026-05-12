Casa Batlló abre la última vivienda original de Gaudí para eventos privados exclusivos

A diferencia del resto de plantas, la tercera planta, habitada durante más de un siglo por descendientes directos de la familia Batlló, es la única vivienda que ha llegado hasta hoy con un grado de autenticidad excepcional, conservando intacta la esencia de la vida doméstica concebida por Antoni Gaudí (1852-1926) a principios del siglo XX, informó la institución.

La apertura de este espacio ha sido posible tras tres años de restauración con enfoque arqueológico, donde, al retirar las múltiples capas añadidas a lo largo del siglo XX, se ha revelado la arquitectura original de 1906, sorprendentemente intacta bajo estas intervenciones.

Entre los hallazgos más relevantes destacan elementos decorativos ocultos durante más de un siglo, como estucos con motivos florales.

También sobresale la recuperación de los techos ondulados originales y el descubrimiento de puertas recicladas adaptadas por Gaudí, además de la recuperación de un tirador inédito hasta ahora, que amplía el conocimiento sobre la atención al detalle del arquitecto catalán y su capacidad de innovación.

A partir de ahora, la distribución de las estancias diseñada por Gaudí acogerá reuniones privadas, celebraciones, presentaciones y experiencias gastronómicas en un "entorno íntimo que favorece una relación directa y cercana con la arquitectura".

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Tal y como explicó en un comunicado la consejera delegada de Casa Batlló, Nina Bernat, abrir esta planta "significa recuperar una parte esencial de la historia de Casa Batlló y compartirla con el mundo".

"Es un espacio que ha permanecido vivo durante más de cien años y que ahora inicia un nuevo capítulo sin perder su esencia", agregó Bernat.

En este contexto, la Tercera Planta, independiente del circuito que visitan centenares de personas cada semana, se configura como un conjunto de reservados que garantizan "máxima privacidad y flexibilidad, donde cada evento puede adaptarse a medida".

Además, la propuesta se completa con una oferta gastronómica que reinterpreta la tradición mediterránea y catalana desde una mirada contemporánea.

Gaudí es uno de los máximos representantes del modernismo en España, con la Sagrada Familia, que es el monumento más visitado del país, como su obra más colosal, y múltiples edificios y elementos urbanísticos sobre todo en Cataluña.

Murió atropellado 44 años después de que se comenzara a construir la basílica católica barcelonesa. Desde entonces, su construcción ha dependido de varios arquitectos y se ha ido desarrollando gracias a donativos.