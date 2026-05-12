Catar y Turquía respaldan la mediación paquistaní para evitar una nueva guerra contra Irán

Ambos responsables destacaron, en una rueda de prensa, que "Catar y Turquía apoyan de forma conjunta la mediación paquistaní y sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego lo antes posible, reabrir el estrecho de Ormuz y permitir que se restablezca la libertad de navegación".

Para el jefe de la diplomacia catarí, "el papel paquistaní es muy relevante y determinante para la zona y el mundo", y aseguró que su visita a Washington el pasado domingo "se enfocó principalmente en la interacción positiva con los esfuerzos paquistaníes".

"Eso no ayuda en la desescalada, Irán no debe usarlo como arma para presionar los países del golfo (Pérsico), es un paso marítimo mundial y hay que estar protegido", añadió Bin Abdulrahmán sobre Ormuz.

Por su parte, Fidan, en una visita que se enmarca en las consultas en curso entre ambos países y en medio de la crítica situación en la región, sostuvo que en las negociaciones entre EE.UU. e Irán "el problema es poner en el papel una solución aceptable para ambas partes que vincule la apertura del estrecho y el asunto nuclear".

"No queremos ni pensar lo contrario. Volver a la guerra solo aumentaría la destrucción y no serviría para nada", alertó el ministro turco, al tiempo que subrayó la cooperación entre Doha y Ankara, así como el mutuo apoyo en los esfuerzos de mediación.

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En la misma línea, el canciller catarí comprendió que "como de costumbre, hay tira y afloja durante las negociaciones", pero por ello tienen una "una importante responsabilidad, igual que otros países de la región y del mundo para garantizar "que no se reanude la guerra de nuevo".

Mientras, el ministro turco apuntó más contra Israel, al considerar que el Estado judío "es el elefante en la habitación, convertido en un problema de seguridad global".

Asimismo, Fidan celebró que la Unión Europea haya decidido imponer sanciones a Israel: "Creo que en el futuro, la opinión mundial reaccionará aún más contra las políticas expansionistas de Israel".

"El problema del Golfo al que nos enfrentamos no nos debe hacer olvidar Gaza de ninguna manera. El expansionismo de Israel en la región sigue siendo una cuestión de primer nivel para la estabilidad y seguridad" de Oriente Medio, sentenció el dirigente turco.