Congreso colombiano empieza de nuevo el trámite para regular cannabis de uso recreativo

Así lo anunció el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien celebró en un video divulgado en la red social X el avance de la propuesta en el Congreso.

"Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado, vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula", afirmó Ocampo.

El cannabis de uso medicinal está permitido en Colombia, pero para el recreacional los Gobiernos de diferente signo han optado, legislatura tras legislatura, por una política prohibicionista bajo la promesa de acabar con las drogas.

Además, en Colombia se puede portar hasta 20 gramos de marihuana y está permitida la siembra de hasta 20 matas de autocultivo para consumo personal desde 1994.

Sin embargo, los ponentes de la iniciativa aprobada este martes quieren impulsar la regularización del mercado para su venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo de la iniciativa, agregó Ocampo, es "acabar con la economía ilegal y cobrar impuestos" con el fin de "ayudar a los habitantes de calle, a los campesinos y a las comunidades indígenas y afrocolombianas que han convivido con esta planta durante muchos años".

"Esto representa una oportunidad para seguir construyendo una política más responsable y enfocada en la protección de la juventud", concluyó el congresista.

En junio de 2023, la plenaria del Senado rechazó en el último debate la legalización del uso recreativo de la marihuana. Esta fue la ocasión en la que más avanzó el proyecto, que se ha hundido casi una decena de veces en el Congreso.