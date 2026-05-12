Educación y formación artística centran congreso de 19 países iberoamericanos en Bogotá

"Colombia es hoy el epicentro de un diálogo histórico donde el arte sana tejidos sociales. Lideramos el camino para que la cultura sea el lenguaje común de la paz en toda Iberoamérica", expresó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani.

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz contará con la presencia de altos funcionarios y expertos de 19 países que buscarán impulsar acciones y cooperación para convertir esa formación en un derecho en la región.

"A través de la educación artística y el diálogo cultural no solo impulsamos políticas públicas más inclusivas, sino que también fortalecemos una ciudadanía iberoamericana crítica, sensible y capaz de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo con creatividad y sentido colectivo", aseguró el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

Durante el encuentro, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes de Bogotá, representantes de la educación y formación artística y cultural de la región apuntarán a convertir los acuerdos internacionales de este tema en acciones concretas.

El objetivo es consolidar la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal.

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Por esa razón, del encuentro saldrán la 'Declaración de Bogotá', en la que se establecerá un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho; la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (Redartes), y una hoja de ruta 2026-2028 con acciones concretas para implementar por los países participantes.

Entre los participantes de la conferencia hay cinco ministros de Cultura, cinco viceministros, seis directivos y tres países ponentes, que serán Chile, Corea del Sur y Francia.

Además, asistirán otros actores del sector privado y ONG, "que le apuestan desde sus sectores a la educación artística y cultural", detallaron los organizadores en un comunicado.

En su programación, el Congreso girará en torno a cuatro ejes: "Políticas públicas de educación artística; modelos de operación: infraestructura, diálogo con base comunitaria y financiación; formación continua y formación de formadores, y observatorio y gestión del conocimiento".

El encuentro cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF.