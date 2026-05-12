El 53 % de los alemanes cree que el Gobierno no terminará la legislatura, según encuesta

La encuesta se conoce seis días después de que el Gobierno cumpliera un año en el cargo y tras el revés sufrido con el rechazo de una ley que debía permitir a las empresas pagar a sus empleados una bonificación de 1.000 euros libre de impuestos por parte del Bundesrat (Cámara Alta del Parlamento en la que están representados los Gobiernos de los estados federados).

Los porcentajes de intención de voto tampoco son favorables para el Gobierno y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) sigue a la cabeza con un 27 %, claramente por encima de la CDU/CSU que alcanza sólo el 22 %.

Después siguen Los Verdes, con el 15 %, el SPD con el 12 % y La Izquierda con el 11 % mientras que el Partido Liberal (FDP) se mantendría fuera del Parlamento con un 4 % al no superar la barrera de representación del 5 %.

Esos porcentajes dejarían a la actual coalición sin mayoría parlamentaria y tendría que sumar a Los Verdes a la alianza para lograr formar Gobierno.

La CDU tiene por principio no hacer coaliciones ni con AfD ni con La Izquierda, lo que está estipulado por una resolución vinculante de un congreso de la formación.

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Por otra parte, el 84 % de los encuestados dice estar descontento con la gestión del canciller Friedrich Merz, mientras que sólo el 14 % se declara satisfecho con ella.

El director de Forsa, Peter Matuschek, dijo al diario Bild que nunca antes una encuesta había mostrado un nivel semejante de descontento con un canciller.

"Siempre ha habido bajones, pero niveles de satisfacción por debajo del 15 % es algo que no habíamos medido nunca", dijo.

Incluso entre los partidarios de la CDU/CSU hay una mayoría del 52 % que se declaran descontentos con la gestión de Merz.

Dentro de los simpatizantes del SPD el descontento es del 81 %.