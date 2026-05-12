El Ejército israelí mata a un palestino que intentaba cruzar el muro de separación

Según un comunicado de la organización, sus equipos recibieron el cuerpo de un hombre de 47 años que presentaba "una herida de bala en la cabeza causada por munición real" disparada por las fuerzas israelíes. Su cuerpo, informó este servicio de emergencias, fue trasladado a un hospital de Ramala.

La Media Luna Roja añadió que otro trabajador palestino resultó herido de bala en un pie cuando también intentaba cruzar el muro de separación en Al Ram y fue evacuado a un centro hospitalario.

Desde el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel revocó los permisos de trabajo de unos 180.000 palestinos de Cisjordania ocupada que trabajaban en Jerusalén y otras ciudades israelíes, principalmente en sectores como la construcción y la limpieza.

La pérdida de estos permisos ha empujado a numerosos trabajadores a intentar cruzar de forma irregular el muro de separación, especialmente en zonas como Al Ram, donde operan redes que cobran a los palestinos por guiarlos hacia puntos con menor vigilancia militar israelí.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de marzo.

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En lo que va de 2026, más de 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem.