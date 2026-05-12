España acoge reunión de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA)

Según un comunicado publicado este martes, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español ha tenido la presidencia de la INRA desde mayo de 2025, una entidad que fue creada en París en mayo de 1997 y está constituida por las autoridades competentes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia.

Los representantes de la energía nuclear se encuentran reunidos desde este lunes en sesiones técnicas en la sede del CSN en Madrid, y desde este martes visitarán la fábrica de equipos nucleares ENSA (Santander) y la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y terminarán el miércoles con reuniones en Madrid.

El objetivo de la reunión es analizar los retos de la seguridad nuclear y compartir buenas prácticas, y, de acuerdo con el turno rotatorio establecido, en el marco de la reunión en Madrid se producirá la transferencia formal de la presidencia de la Asociación por parte del CSN a la USNRC y a su presidente, Ho Hieh.

Las delegaciones internacionales abordarán además la situación actual de la regulación en sus respectivos países mediante la presentación de informes nacionales detallados y tratará asimismo la interacción entre las diversas autoridades reguladoras nucleares nacionales.

Además se discutirán nuevas estrategias de participación con nuevos grupos de interés en el ámbito nuclear.