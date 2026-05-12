Francia y África piden una nueva arquitectura internacional más justa con el continente

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció a favor de una "mejor representación" de África en los organismos financieros internacionales y en la ONU, en la segunda y última jornada de la Cumbre África Adelante.

"Francia defiende esta agenda de una África presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", subrayó el mandatario francés en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta, donde copresidió la cumbre con su homólogo keniano, William Ruto.

Macron recordó que "hace unos años luchamos para que la Unión Africana (UA) tuviera un asiento permanente en el G20 (grupo de países avanzados y emergentes), y lo conseguimos".

Ruto, por su parte, pidió este martes reformar la arquitectura internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU.

"África no busca privilegio, sino justicia; no buscamos excluir, sino incluir. No buscamos la confrontación, sino una asociación basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida", afirmó el mandatario keniano.

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Ruto consideró "indefendible" que un continente con casi 1.600 millones de habitantes y 54 países soberanos se encuentre "excluido" del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que da lugar a una "erosión" de su legitimidad, credibilidad y confianza.

"La reforma del Consejo de Seguridad no es solo un ajuste institucional, es una obligación moral y una necesidad estratégica. Y es indispensable para restaurar la confianza y la legitimidad en el orden internacional", añadió.

Pidió además cambiar un sistema financiero internacional "estructuralmente desigual", en el que los países africanos se enfrentan a "desproporcionadamente altos costes de préstamos".

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió en la cumbre este martes un asiento "permanente" para África en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues su ausencia perpetúa "injusticias centenarias".

"Seamos honestos sobre lo que se interpone en el camino de África: un sistema global diseñado sin África y que aún opera en gran medida sin ella, perpetuando injusticias centenarias, un continente de más de 1.500 millones de personas sin representación permanente en el Consejo de Seguridad", declaró Guterres.

El secretario general señaló que "sin la voz, la representación y el poder de decisión" de los países africanos dentro de las instituciones financieras internacionales, sale perdiendo "el mundo entero".

En ese contexto, los gobiernos de Francia y África exigirán al Grupo de los Siete (G7) corregir desigualdades en la arquitectura financiera global, según acordaron en la cumbre de Nairobi.

"Exigiremos una mayor responsabilidad a las principales economías del mundo para corregir y abordar los desequilibrios globales. Eso es lo que defenderemos en el G7", prometió Macron.

La 52ª Cumbre del G7 (foro integrado por las siete economías más industrializadas y avanzadas del mundo), que tendrá lugar en la ciudad francesa de Évian-les-Bains entre el 15 y el 17 de junio, servirá para que los países africanos, con el respaldo del Elíseo, pidan una reforma de la arquitectura financiera global.

Esta iniciativa conjunta invitará a las economías del G7 a "convertirse en accionistas" del Banco Africano de Desarrollo y a brindar garantías.

Ruto detalló que no pedirán dinero al G7, sino colaboración y garantías para que las naciones del continente puedan movilizar recursos y emprender el desarrollo infraestructura.

"En el pasado hemos pedido ayuda, préstamos y otras cosas. Ahora decimos que hay cosas que podemos hacer por nuestra cuenta", añadió Ruto, quien acudirá invitado a la cumbre del G7.

La Cumbre África Adelante es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones francoafricanas en 1973.

Entre los mandatarios africanos presentes en Nairobi destacaron el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y los presidentes de Ruanda, Paul Kagame; República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi; Egipto, Abdelfatah al Sisi, o Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.

Unas 6.000 personas se reunieron durante estos dos días en la capital de Kenia, entre delegaciones de organizaciones regionales, instituciones financieras, líderes empresariales, ejecutivos e inversores.

La primera jornada, celebrada el lunes en la Universidad de Nairobi, se centró en un foro de negocios, en asuntos culturales y en el deporte.

Esta segunda jornada acogió una sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordaron asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona.