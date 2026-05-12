Gremios mineros de América Latina abordarán en Lima el escenario de los minerales críticos

En un comunicado, la organización detalló que la mesa redonda se celebrará dentro del XVI Encuentro Internacional de Minería, del 26 al 28 de mayo en la capital peruana, y participarán referentes de Perú, Chile, Argentina y Brasil para analizar cómo la región puede fortalecer su competitividad y atraer inversiones "en un entorno global cada vez más desafiante".

"La sesión se centrará en la respuesta de América Latina al contexto global, donde los minerales críticos, vitales para la transición energética, la electrificación y el avance tecnológico, han cobrado una importancia estratégica para las economías mundiales", indicó la SNMPE.

También, agregó que se abordarán los retos comunes de la región y las posibilidades de fortalecer su posición como un proveedor confiable de estos recursos mineros esenciales, que principalmente son el litio, cobalto, níquel, cobre y grafito.

Uno de los ejes centrales del diálogo será la gestión de riesgos políticos y regulatorios, un factor determinante para sostener la confianza de los inversionistas en un entorno caracterizado por mayor volatilidad y competencia entre jurisdicciones.

Los panelistas discutirán las condiciones necesarias para fortalecer la estabilidad, la institucionalidad y la predictibilidad, elementos clave para atraer inversiones de largo plazo.

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Asimismo, se pondrá énfasis en la importancia de avanzar hacia estrategias regionales que permitan mejorar la competitividad de América Latina frente a otros polos mineros globales, que incluyen el fortalecimiento de marcos regulatorios, la promoción de estándares de sostenibilidad y la articulación entre sector público y privado para impulsar el desarrollo de proyectos.

El acto contará con la participación de líderes del sector como el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola; el gerente general del Consejo Minero de Chile; Carlos Urenda, el director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), Rinaldo Mancin; y la directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim.

Esta mesa redonda es parte de la agenda del decimosexto Simposio, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en Lima y reunirá a líderes empresariales, autoridades y especialistas para debatir sobre inversión, sostenibilidad, innovación y el futuro de la minería en Perú y el mundo.