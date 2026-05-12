Indemnización histórica en Australia a una tribu aborigen perjudicada por una minera

La sentencia, que representa la mayor indemnización por derechos territoriales indígenas en la historia del país oceánico, pone fin a una larga batalla judicial entre el pueblo Yindjibarndi y la minera Fortescue, propiedad del millonario australiano Andrew Forrest, informa el canal público ABC.

En su decisión, el juez Stephen Burley reconoció que los Yindjibarndi tenían una "conexión profunda" con su tierra y culpó a la minera de causar pérdidas culturales al pueblo aborigen, por lo que la obligó a compensar el daño causado.

La demanda fue presentada en 2017, después de que otro tribunal otorgara a los Yindjibarndi los derechos exclusivos sobre un área de 2.700 kilómetros cuadrados en la región minera de Pilbara, en Australia Occidental, donde Fortescue explotaba desde 2013 cuatro yacimientos de hierro a cielo abierto.

Según la denuncia del pueblo aborigen, las minas de Fortescue provocaron la pérdida de alrededor de 250 sitios culturales.

Por ello, reclamaban a la compañía una compensación de 1.800 millones de dólares australianos (1.300 millones de dólares estadounidenses o 1.107 millones de euros), mientras que Fortescue ofrecía 8,1 millones de dólares australianos (5,85 millones de dólares estadounidenses o casi 5 millones de euros).

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Michael Woodley, quien representó a los Yindjibarndi durante el proceso, dijo a los medios que esta es una "victoria para los pueblos indígenas", pero se mostró decepcionado con la cuantía de indemnización, informa ABC.