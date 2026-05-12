India asegura tener reservas de crudo para 60 días tras urgir Modi a racionar la gasolina

"No hay escasez de ningún producto petrolífero en el país", aseveró el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, durante su intervención en la cumbre anual de negocios de la Confederación de la Industria India.

El ministro detalló ante los líderes empresariales que el gigante asiático dispone actualmente de reservas de crudo para 60 días, inventarios de gas natural licuado (GNL) para otros 60 días y existencias de gas licuado de petróleo (GLP) suficientes para cubrir la demanda durante 45 días.

La aclaración se produce después de que Modi sorprendiera el domingo con un inusual discurso en el que apeló a reducir drásticamente el uso de vehículos privados, instando a viajar en metro y a evitar la compra de oro y aceites importados para frenar la salida de divisas.

Además, la Federación de Asociaciones de Turismo y Hostelería de la India (FAITH) solicitó diversas medidas, entre ellas la flexibilización de las restricciones de visado, la mejora de la conectividad y el fortalecimiento significativo de la promoción turística de la India en el extranjero, para atraer turistas extranjeros y regular la situación.

Los medios locales prevén que el Gobierno decretará un incremento inminente en los surtidores para frenar las millonarias pérdidas acumuladas de las comercializadoras estatales de combustible, que pierden miles de millones de dólares al vender petróleo y gas por debajo de los precios de mercado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro insistió en que, por ahora, las petroleras públicas están asumiendo pérdidas de 10.000 millones de rupias diarias (unos 120 millones de dólares) para blindar a los consumidores, un inmenso desafío que prometió "convertir en una oportunidad".

Puri destacó que la India es el único país del mundo que no ha encarecido la gasolina y el diésel en cuatro años, garantizando el combustible en más de 100.000 gasolineras y el suministro de gas a 335 millones de hogares.

Pese a que el petróleo ha superado la barrera de los 100 dólares por barril debido al cierre intermitente del estrecho de Ormuz, la India ha evitado hasta ahora trasladar el coste total del alza a las tarifas de consumo.