La Justicia de Tailandia respalda el sorteo como forma de asignar el servicio militar

La Justicia concluyó que la Ley del Servicio Militar, vigente desde 1954, no vulnera la Constitución, según recoge el fallo judicial. Así, el tribunal rechazó los argumentos del objetor de conciencia Netiwit Chotiphatphaisal, quien elevó el caso ante la corte al considerar que la normativa impone restricciones irracionales a las libertades individuales.

Poco después de conocerse la resolución, el activista declaró en su cuenta de Facebook, que "aunque no lo haya logrado, no hay por qué desanimarse ni entristecerse" ya que hay muchas otras "luchas para abolir el servicio militar obligatorio" impulsadas por personas que "llevan más de una década combatiendo y que han hecho sacrificios aún mayores" que los suyos.

Ahora, tras el fallo del Constitucional y conforme a la legislación, Netiwit —una de las figuras más reconocidas del activismo juvenil tailandés y crítico desde hace más de una década con las estructuras de poder— se enfrenta a una pena máxima de tres años de prisión por negarse a participar en el examen militar.

El artículo 45 de la Carta Magna tailandesa establece que cualquier persona que eluda o se resista al proceso de reclutamiento será castigada con pena de prisión de hasta tres años.

Netiwit fue procesado en abril de 2024, después de acudir a la oficina de reclutamiento militar y leer una declaración en la que se negaba a participar en el sorteo, argumentando que este constituía un sistema discriminatorio y que todos los ciudadanos tailandeses deberían tener la libertad de elegir si prestar o no servicio militar.

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En Tailandia, el reclutamiento de los hombres mayores de 21 años depende del azar: participan en un sorteo en el que sacar una tarjeta roja significa tener que hacerlo y sacarla negra, exención, un singular sistema que cada año protagoniza contenido viral en redes sociales.