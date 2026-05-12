La producción industrial de México cae 1,3 % interanual en marzo

El dato fue resultado del descenso anual de la construcción (-6,2 %), y de las industrias manufactureras (-1 %), pese a los avances de la minería (6 %), y de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final (0,2 %).

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) retrocedió en marzo un 0,6 % frente a febrero, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

La baja mensual se explicó por la contracción de la construcción (-3,3 %) y de las manufacturas (-0,2 %), aunque la minería avanzó (1,7 %) al igual que el sector energético, agua y gas (0,3 %).

En el acumulado de enero a marzo, la actividad industrial mexicana cayó un 1,2 % frente al mismo periodo de 2025, ante caídas en la manifactura (-2 %), la construcción (-0,7 %) y en energía, agua y gas (-0,2 %), aunque repuntó la minería (2,6 %).

Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que la estimación oportuna del PIB del Inegi mostró un crecimiento anual de un 0,2 %, después de cerrar 2025 con un alza del 0,6 %.